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Глава Роспотребнадзора призвала не ждать немедленного эффекта от ограничительных мер

Глава Роспотребнадзора призвала не ждать немедленного эффекта от ограничительных мер

Эффект от мер по борьбе с коронавирусом не наступит немедленно, об этом заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Субъекты Российской Федерации ввели новые меры для борьбы с коронавирусной инфекций. Чтобы увидеть результат от ограничений, потребуется большее время. Соответствующее заявление главы ведомства прозвучало заседании президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«Хотела бы обратить внимание ещё и на то, что эффект от принимаемых мер не наступит немедленно. Для этого нужно время, не меньше одной инкубации», — подчеркнула Попова в ходе доклада.

В течение праздников количество обращений к медикам снижается. Однако после праздников пациенты уже могут оказаться на больничной койке. На этом фоне, главный санитарный врач призвала россиян обращаться к медикам в случае обнаружения симптомов COVID-19. Также рекомендуется использовать нерабочие дни для вакцинации.