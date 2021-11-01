Политолог Бардин предсказал Украине потерю поддержки ЕС из-за «Северного потока — 2»

Запуск газопровода «Северный поток — 2» поставит Украину в более уязвимое положение перед Россией. Об этом в интервью Financial Times заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Более того, он уверен, что прекращение физического транзита газа через украинскую ГТС существенно повысит шансы для полномасштабного военного столкновения с Россией.

Член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», кандидат политических наук Максим Бардин полагает, что к заявлению главы «Нафтогаза» стоит отнестись серьезно.

Конечно, рассуждает политолог, никакого военного вторжения или нарушения границ не случится. Однако «СП-2» действительно может значительно изменить отношения между Москвой и Киевом.

«Транзит газа оставался одним из немногочисленных элементов, которые продолжали конструктивно выполнять интеграционную связь между Москвой и Киевом. К сожалению, таких точек соприкосновения в настоящий момент не так много», — отметил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Бардин добавил, что России стоило на протяжении долгих лет учитывать роль Украины в транзите топлива и, ориентируясь на соседей, выстраивать свою внешнюю политику.

Сегодня полноценный запуск российского газопровода моментально сделает Москву «более независимой». По этой же причине Германия и США изо всех сил пытаются уговорить Россию продолжить транзит газа через украинскую ГТС даже после истечения действующего контракта, подчеркнул политолог.

«Кроме того, если Украина потеряет свою роль в цепочке газового транзита, она естественным образом может потерять к себе интерес со стороны Европейского союза, который импортирует российский газ», — резюмировал Бардин.

Ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский предположил, что если «Газпром» решит остановить прокачку газа через ГТС Украины, то полстраны в тот же миг останется без энергоресурсов.