Лавров оказался в неловкой ситуации из-за ценной реликвии на встрече с главой МИД Норвегии

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт едва не обернулась крупным скандалом из-за недопонимания.

Хюитфельдт продемонстрировала российскому коллеге реликвию времен Второй мировой войны. Старинная шкатулка досталась главе МИД Норвегии от дедушки, и она хранит ее, как ценную память. Норвежский министр передала Лаврову шкатулку, чтобы он получше ее рассмотрел, однако глава МИД РФ принял этот жест за подарок.

«Спасибо за этот бесценный сувенир. Он найдет свое место в музее нашего министерства», — сказал Сергей Лавров.

Неловкая ситуация могла бы обернуться дипломатическим скандалом, но стороны со смехом отреагировали на инцидент. Лавров вернул шкатулку, Хюитфельдт улыбнулась, а потом рассказала, что ее дедушка научился говорить по-русски во время войны и читал стихи русских классиков.

Ранее Сергей Лавров назвал «полуистерикой» заявления Евросоюза о связи Москвы и Минска с приграничным кризисом. Он подчеркнул, что сейчас страны Запада пытаются разделить с другими ответственность за судьбу беженцев, передавал телеканал «360».