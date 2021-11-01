Мурашко заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в России благодаря режиму нерабочих дней

Период дополнительных выходных дней и ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию с COVID-19 в России, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Обстановка с коронавирусом на территории Российской Федерации улучшилась благодаря в новыми мерами по борьбе с пандемией. В частности, с введением режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.

Предпринятые шаги по снижению темпов заболеваемости в стране также обеспечили рост объемов вакцинации населения. Все это позволяет надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения России начнет снижаться, подчеркнул глава Минздрава РФ.