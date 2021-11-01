Анна Попова предупредила о введении в РФ карантина на Новый год

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила введение карантина по всей стране в период новогодних праздников. Она посоветовала россиянам ответственнее подходить к нынешним ограничениям, чтобы режим нерабочих дней не пришлось продлевать до середины января следующего года.

«У нас же впереди новогодние праздники, — напомнила Попова. — Как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к праздникам, чтобы уже отпраздновать как мы привыкли. Если мы проведем с соблюдением всех правил эти дни и привьемся, как раз до Нового года мы успеем. Мы каждый раз, правильно действуя сегодня, закладываем себе хорошие перспективы на будущее».

Ранее Анна Попова заявляла, что у россиян появится возможность встретить Новый год «в привычном режиме», если сейчас они будут соблюдать правила профилактики коронавируса. При этом глава Роспотребнадзора обратила внимание, что не угрожает жителям страны новыми ограничениями.