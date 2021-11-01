«Тревожные темпы». Варшава заявила о дискриминации поляков на Украине

В Польше заявили о дискриминации соотечественников на Украине. Как отметил заместитель министра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк, ситуация меняется в худшую сторону, поскольку польские общины, действующие на украинской территории, «сокращаются тревожными темпами». «Не будет преувеличением сказать, что поляки на Украине подвергаются дискриминации по свободе религии, доступу к образованию на родном языке и свободе слова», — цитирует его издание gazetaprawna.pl. По словам замминистра, украинские поляки вынуждены переезжать в другие страны из-за непростой социально-экономической ситуации, а также высокой смертности от коронавируса. В качестве «субъективных факторов» Шинковский вель Сенк назвал закон о языке, прославление людей, связанных с Волынской трагедией, а также остановку эксгумации польских жертв. Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Впрочем, представитель МИД Украины Олег Николенко поспешил опровергнуть обвинения польского руководства, назвав такие утверждения некорректными. По его словам, на недавнем заседании консультационной комиссии в Варшаве как раз обсуждались образовательные потребности украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства на Украине.

«Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу», – заверил Николенко.

В этой связи польским властям стоит воздержаться от «политических оценок», которые расходятся с «реальными намерениями и шагами сторон». Напротив, необходимо укреплять сотрудничество двух государств в различных сферах, резюмировал Николенко.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

По данным переписи населения 2001 года, польское этническое меньшинство насчитывает 144 100 человек. В 2016 году на Украине действовали 10 школ и потоков с обучением на польском языке, однако к 2017 году их осталось 5-6.

В марте 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств. На родном языке школьники будут обучаться в начальной школе, однако к старшим классам не менее 60% годового объема учебного времени должно занимать преподавание на государственном языке.