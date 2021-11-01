Онищенко раскритиковал план Госдумы о введении льгот на проезд для вакцинированных

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает неправомерным предложение действующего парламентария Василия Власова о предоставлении 50-процентной скидки в общественном транспорте россиянам, привившимся от COVID-19. Соответствующее предложение ранее было направлено в Минтруд.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении RT, гражданам, прошедшим вакцинацию, хотят предоставить возможность покупать проездные билеты за половину стоимости в течение полугода. Собеседник «Политики Сегодня» в свою очередь отметил, что решение этого вопроса находится в компетенции органов местного самоуправления, а не федеральных чиновников.

«Это не Госдума решает. Это решают муниципальные власти или муниципальные депутаты. Потому что стоимость и льготы проезда определяют они. Это решение местных властей. Поэтому будем считать, что это прекраснодушные мечтания, не имеющие под собой правовой основы», — заявил Онищенко.

Невские Новости / Дарья Зуева

При этом экс-депутат подчеркнул, что приветствует любое «материальное поощрение» граждан со стороны властей. Однако такие бонусы, по его мнению, едва ли помогут убедить граждан привиться от коронавируса.

«Нужно использовать все возможности для профилактики, а это значит убедить в необходимости вакцинации. Но пока те госструктуры, которые за это отвечают, ничего не делают в системном плане. Есть какие-то отрывочные попытки, но чтоб каждый врач на приеме агитировал, чтобы каждое министерство занималось этим региональное, пока такого нет», — считает собеседник «ПС».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что темпы вакцинации в России выросли в четыре раза за последние полторы недели. При этом глава ведомства настоятельно рекомендовал относиться к прививочной кампании, как к необходимости.