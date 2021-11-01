Ищенко: РФ может неприятно удивить западных партнеров решением по Украине

Рано или поздно в Донбассе начнется полномасштабный конфликт, это понимают все. Но Запад и Украина не учитывают способность России преподносить неприятные сюрпризы, особенно в том, что касается силовых решений.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, комментируя заявления Кремля за последние полгода, которые демонстрируют информационную и дипломатическую подготовку к войне, которую рано или поздно развяжет киевский режим.

По словам Ищенко, неизбежность полномасштабного военного конфликта на Украине осознают все, хотя Россия хотела бы, чтобы это произошло как можно позже.

«Чем позже это начнется, тем сильнее станет Россия, тем слабее станет Запад и тем проще этот конфликт будет решить в плане российской выгоды. Но ничего в этом мире несовершенно, — объяснил Ищенко. — Уже и так достаточно времени протянули. Была опасность, что это вообще все вспыхнет в 2014 году, но теперь же команда (президента Украины Владимира) Зеленского выглядит более сумасшедшей, чем команда (экс-президента Украины Петра) Порошенко или (экс-главы СНБО Александра) Турчинова».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Нынешнее руководство Украины состоит из людей, не понимающих, что они делают и чем могут грозить отдельные принимаемые ими решения, считает политолог. Таким образом, Киев, по его словам, в любой момент может развязать войну, и в Москве понимают, с кем имеют дело.

Россия стремится к тому, чтобы разобраться с украинским вопросом без применения оружия, и продвигается в этом.

«Украина — не жилец. Это было понятно даже до 2014 года. В 2014 году они отрезали себе все возможности для возвращения в жизнеспособное состояние. Поэтому можно просто дождаться, пока по реке проплывет труп твоего врага. Россия попытается решить проблему без явного насилия, но наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями», — подчеркнул эксперт-международник.

Но, по его словам, судя по тому, как развивается ситуация, Украина все же добьется войны, и есть разные варианты того, как и когда это произойдет. Киев имеет возможность развязать военный конфликт на любой из четырех сторон света – на западе (в Приднестровье), на севере (в Белоруссии), на юге (в Крыму) или на востоке (в Донбассе).

Для России было бы хорошо, если бы Киев реализовал свои военные планы как можно позже, или хотя бы года через два, тогда с этим было бы легче разобраться.

«Но, судя по всему, никто и нигде уже не верит, что они протянут пару лет. Это будет чудо, если это получится. Даже в Киеве не верят, что они столько протянут. Дожить до 2024 года в том состоянии, в котором они есть сейчас — это был бы великий подвиг», — считает Ищенко.

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Россия же, по его словам, трезво оценивает реальную ситуацию и готовится к войне, но не к войне с Украиной, а к войне на Украине, потому, что она может действовать дистанционно, формально не используя собственные войска.

Однако еще с 2014 года было ясно, что Росси в любом случае будет втянута в украинский военный конфликт, подчеркивает политолог.

«Мы сейчас видим жесткие заявления в адрес Украины и прямые намеки в адрес Запада, что есть «красные линии», после перехода которых Москву уже не остановишь. Никто не говорит, где потом Москва остановится и что конкретно она будет делать. Но всем понятно, что речь идет о силовом решении, которое будет болезненно и для Украины, и для Запада», — указал эксперт.

По его словам, российские власти уже не раз демонстрировали способность неприятно удивлять Запад в том, что касается силовых решений. Москва наглядно продемонстрировала свои возможности в Крыму и в Сирии, напомнил Ищенко.

Теперь же, если отследить заявления Кремля за последние полгода, становится ясно, что Москва ведет дипломатическую и информационную подготовку к войне на Украине, которая рано или поздно будет развязана киевским режимом.

Киев, для которого внешняя война является альтернативной внутреннему конфликту, может начать выяснять отношения с разными украинскими группировками элит и тем самым развязать в стране гражданскую войну. То есть внешняя война нужна властям для того, чтобы консолидировать население и отвлечь от внутренних противоречий, но возможен и вариант, что внутренний конфликт начнется раньше.

Таким образом, с тем, что гражданская война на Украине неизбежна, согласны абсолютно все. И все, включая страны Восточной Европы, собираются извлечь из нее максимум выгоды. Только Россия не заинтересована в вооруженном конфликте на Украине, но все хорошее рано или поздно заканчивается, добавил Ищенко.