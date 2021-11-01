Жители Новокузнецка рассказали о вывозе шести трупов из нелегального дома престарелых

Подпольный дом престарелых функционировал в одном из жилых домов. По словам местных жителей, туда привозили дедушек и бабушек, а вывозили трупы.

Так называемый пансионат для престарелых располагался в многоэтажке в Орджоникидзевском районе. Одна из жительниц Новокузнецка рассказала телеканалу «360», что так странное заведение начало работать примерно с 5 октября.

Женщина видела, как пожилых людей привозили на машинах. Также сюда несколько раз приезжала полиция, которая описывала квартиру. Тела людей в черных мешках увозили на катафалке. По ее подсчетам, из подпольного дома престарелых вывезли шесть трупов. Эту информацию подтвердила и другая жительница дома.

Отмечается, что старший по дому не осведомлен, кому принадлежит эта квартира. Кстати нелегальное заведение находилось в четырехкомнатной квартире.

СУ СК РФ по Кемеровской области назначило доследственную проверку в связи с сообщениями СМИ о нелегальном доме престарелых.