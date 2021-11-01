Эксперт назвал последствия отказа «Газпрома» от прокачки газа через Украину

Если «Газпром» примет решение приостановить прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС), половина страны моментально останется без энергоресурсов. Такое мнение высказал экономический эксперт Виктор Скаршевский, который обратил внимание, что данный сценарий не означает нарушение «Газпромом» договорных обязательств.

«Очень маленький момент, но очень важный, что контракт, который заключен на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом", позволяет "Газпрому" вообще не прокачивать газ. По принципу "бери либо плати". То есть, они [Украина] будут платить за транзит, платить, но физически не прокачивать. А если это произойдет, тогда без газа останется пол-Украины», — заявил специалист.

В настоящий момент, обратил внимание Скаршевский, объем прокачиваемого через украинскую ГТС газа, довольно скромный – 40 миллиардов кубометров в год. При этом «нормальным транзитом» можно считать лишь 60 миллиардов кубометров газа за аналогичный период и выше, передает издание «ПолитНавигатор».

Экономический эксперт подвел итог, что Россия уже никогда не увеличит объем прокачиваемого газа через украинскую ГТС. Ранее стало известно, что главу компании-оператора ГТС Украины Сергея Макогона удивляет высокая прибыль «Газпрома» за первые девять месяцев 2021 года.