Президент РФ Путин сообщил о сложной ситуации в России из-за COVID-19

Коронавирусная инфекция создала сложную эпидемиологическую ситуацию в России, заявил президент страны Владимир Путин.

В понедельник 1 ноября глава государства обсудил сложившуюся ситуацию по COVID-19 с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Президент РФ считает текущую обстановку сложной.

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тыс., больше 40 тыс. заболевших (за сутки). Такого никогда не было», — подчеркнул Владимир Владимирович.

По данным официальной статистики федерального штаба по заболеваемости и выздоровления от COVID-19, на 1 ноября число заболевших россиян составило 40 402 человека за последние сутки. Владимир Путин напомнил, что универсальным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. На данный момент процент коллективного иммунитета составляет 46,8%.