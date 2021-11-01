Политолог Сатановский указал на «обнуление» отношений России и Украины

Энергетический вопрос лишил Украину союзников в борьбе с Россией. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

Литва и Молдавия решили купить у России энергоносители, из-за чего получили звание предателей со стороны Киева. Обе страны поставили собственную энергетику в приоритет, и это оскорбило Украину, заметил Сатановский.

Эксперт спрогнозировал незавидную участь Украины в борьбе с Россией, указав на то, Киев скоро кинут все «крышующие».

«При том, что все они продолжают Москве напоминать, что вот, есть такая, Украина, и есть у нее ГТС, так что можно же газ в Европу и через нее поставлять, зачем непременно гнать его через «Северный поток — 2»? Но это уже мертвому припарки. А пока что отношения властей Киева с Москвой обнулены», — подчеркнул Евгений Сатановский.

На Польшу тоже надежды нет: на словах Варшава борется с Москвой, а на деле — попросила у РФ уголь. Энергетические вопросы расставили приоритеты. Не только в Восточной Европе, но и в Западной уже не обращают внимания на Украину, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что поставки газа из России в Молдавию начались по новому контракту. Стоимость газа в ноябре определяется по формуле расчета цены, достигнутой на переговорах с «Газпромом», передавал телеканал «360».