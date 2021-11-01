Почти 30% работающих с больными COVID-19 медиков задумываются об увольнении из-за усталости

Порядка 30% медиков, работающих с больными коронавирусом, задумываются об увольнении из-за усталости, согласно данным опроса мобильного приложения «Справочник врача».

Проблемы со здоровьем возникли у 37% врачей из-за эмоционального истощения. Только 12,6% медицинских сотрудников, задействованных в коронавирусных госпиталях, пока «полны сил» и «ходят на работу с интересом», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса.

«У 37% медиков на фоне эмоционального истощения за время пандемии возникли проблемы со здоровьем», — говорится в исследовании.

Около 42% врачей и медсестер из «красных зон» подтвердили, что не получали финансовой и эмоциональной поддержки от руководства. Снизить риск тяжелого течения коронавируса и госпитализации поможет массовая вакцинация, которая проходит во всех регионах России.