Режим нерабочих дней в Новгородской области продлят еще на неделю

Режим нерабочих дней в Новгородской области может быть продлен еще на неделю с 8, об этом заявил губернатор Андрей Никитин в ходе заседания оперативного штаба.

Новгородская область стала первым регионом России, который объявил о продлении нерабочих дней. Губернатор подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. В области растут темпы вакцинации населения, исходя из которых также будут предприниматься конкретные шаги.

«Очень бы не хотелось, чтобы попытки руководителей отдельных предприятий, особенно в сфере торговли и общепита, заработать побольше денег, привели нас к тому, что нам придется локдаун ещё продлевать»,

Право губернаторов пролонгировать нерабочие дни после 7 ноября содержится в указе президента РФ. Такое решение принимается из исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19 в регионе.