Великобритания отказалась принимать самолет Жапарова из-за несоответствия техническим нормам

Самолет президента Киргизии Садыра Жапарова не пустили в Великобританию. Об этом сообщило издание Sputnik Киргизия со ссылкой на администрацию главы государства.

Лидер планировал попасть в Глазго для участия в саммите мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Воздушное судно не пустили на территорию Великобритании, поскольку оно не соответствует техническим нормам Евросоюза и принимающей страны.

«В этой связи кыргызскую сторону уведомили о невозможности приземления в стране данного типа самолета», — сказано в сообщении.

По этой причине Жапарову пришлось вылететь на частном самолете Embraer Lineage 1000. Отмечается, что президент Киргизии уже прибыл в Великобританию.

Ранее стало известно, что соответствующий саммит стартовал 1 ноября. Садыр Жапаров выступит с речью 2 ноября.