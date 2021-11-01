Истерики не помеха. Политолог Корнилов назвал Украину «плацдармом» ЕС для провокаций

В ближайшие несколько лет Украина может полностью потерять стратегическое значение для Европы. Это случится в момент, когда газопроводы, поставляющие в Европу российское топливо в обход украинской ГТС, заработают в полную силу, считает политолог Олег Бондаренко.

«Сейчас стоит вопрос лишь в том, когда окончательно уже Украина для России с бизнесовой точки зрения потеряет свое стратегическое значение», — объяснил эксперт.

Однако политолог Владимир Корнилов не поддержал коллегу. В комментарии «Политике Сегодня» эксперт заявил, что значимость украинской ГТС для Европы — просто «самовнушение» киевских властей, которое они любят повторять при любом удобном случае.

«Украина доставляла немало хлопот европейцам, когда устраивала какие-то истерики на этом транзите, но все-таки последние годы, начиная с 2014 года, основополагающим для Европы является точно не транзит газа», — уверен Корнилов.

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Ключевым фактором сотрудничества между европейскими лидерами и украинской властью остается Россия. По словам политолога, Киев рассматривается Брюсселем как «российское подбрюшье» и возможный плацдарм для агрессии или провокаций против Москвы.

Именно поэтому даже «потеря» ГТС не отвернет Европу от Украины. Конечно, определенные последствия для Киева будут, но едва ли он полностью лишится поддержки со стороны европейского истеблишмента, заключил Корнилов.

Ранее политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что сейчас абсолютно все европейские страны готовятся к «разделу» Украины в случае, если ту захлестнет гражданская война.