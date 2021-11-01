Журналист Томас Фридман: США может лишиться помощи России и Китая во время атаки инопланетян

Раньше Соединенные Штаты Америки могли рассчитывать на помощь крупнейших мировых держав в случае атаки инопланетян, однако в свете осложнения международных отношений Белый дом рискует вести «звездные войны» в одиночестве. С таким заявлением выступил известный журналист, лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман.

В авторской колонке для New York Times Фридман предложил взглянуть под неожиданным углом на кризис современной системы международных отношений, пишет «ПолитРоссия». Во время президента США Рональда Рейгана и первого президента СССР Михаила Горбачева между мировыми державами существовала прямая договоренность об объединении усилий в случае инопланетного вторжения. Однако политический волюнтаризм Белого дома может привести к изоляции США перед лицом угрозы космического уровня.

«Действительно, отношения США с Россией и Китаем сейчас находятся в наихудшем состоянии с момента окончания холодной войны», — пришел к неутешительному ответу на свой вопрос лауреат Пулитцеровской премии.

Фридман выразил сожаление по поводу того, что США, Россия и Китай вышли на тропу новой гонки вооружений. Соревновательный дух между ведущими державами земного шара можно и нужно поддерживать, однако это должна быть конкуренция здоровая и мирная: в науке, медицине, искусстве и экологии. Однако, сейчас этот сценарий уже почти невозможен: мир пошел по пути обострения конкуренции и эскалации напряженности, предсказал пугающее будущее США и всего человечества автор NYT.