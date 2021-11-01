Комиссия «Единой России» по этике выступила за исключение депутата Марченко из партии

Депутат Государственной думы Евгений Марченко может потерять членство в «Единой России». Об этом заявил заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

Соответствующее предложение выдвинула партийная комиссия по этике. Президиум генсовета «Единой России» рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

«Член фракции "Единой России" Евгений Марченко нарушил нормы Устава и положение о фракции, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую "трехлетку"» — указано в сообщении на сайте полтсилы.

Марченко в 2021 году был второй раз избран депутатом Госдумы. Он работает в комитете нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции.