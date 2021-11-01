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Комиссия «Единой России» по этике выступила за исключение депутата Марченко из партии

Комиссия «Единой России» по этике выступила за исключение депутата Марченко из партии

Депутат Государственной думы Евгений Марченко может потерять членство в «Единой России». Об этом заявил заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

Соответствующее предложение выдвинула партийная комиссия по этике. Президиум генсовета «Единой России» рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

«Член фракции "Единой России" Евгений Марченко нарушил нормы Устава и положение о фракции, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую "трехлетку"» — указано в сообщении на сайте полтсилы.

Марченко в 2021 году был второй раз избран депутатом Госдумы. Он работает в комитете нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции.