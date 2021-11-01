Вассерман рассказал о реакции Запада на слова Путина о поставках газа в ЕС

Россия по мнению Запада не имеет никаких прав, в том числе и права обеспечивать собственные национальные интересы. Поэтому Евросоюз не выражает и не испытывает благодарности к руководству РФ за снижение цены на газ.

Об этом в авторской колонке для сайта «РЕН.тв» рассуждает депутат Государственной думы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, по словам которого очередное падение на европейских газовых биржах произошло с подачи России.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по освоению ресурсов полуострова Ямал обратился к главе компании «Газпром Алексею Миллеру с призывом после того, как будет закончена работа по заполнению российских подземных газовых хранилищ приступить к плановому повышению объемов газа в европейских ПХГ. Работы в этом направлении, по словам Владимира Путина, могут начаться примерно с 8 ноября.

«Это, как мы с Вами понимаем, даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства, снабжать европейских партнёров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более, во всяком случае, благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом», — цитирует Вассерман слова российского президента.

kremlin.ru / Администрация президента России

При этом, как отмечает аналитик, ответом на заявление Владимира Путина стало немедленное и резкое понижение цены на газ в Евросоюзе. Стоимость голубого топлива стремительно опустилась гораздо ниже тысячи долларов за тысячу кубометров, хотя еще недавно она поднималась почти до уровня в 2000 долларов за тысячу кубометров газа.

«Открытым текстом спрашиваю: поблагодарили Владимира Владимировича? – подчеркивает при этом Вассерман, — На Западе уже оказанная услуга гроша ломаного не стоит».

К тому же, как отмечает эксперт, и в Евросоюзе, и в Соединенные Штатах Америки многие официальные лица поспешили выразить сожаление по поводу того, что «Газпром» начнет закачку повышенных объемов газа в подземные хранилища Австрии и Германии не с 1, а с 8 ноября.

«Открытым текстом перевожу: по мнению Запада, русские не имеют права обеспечивать собственные интересы раньше, чем западные. Да, по сути, мы в их глазах вовсе не имеем никаких прав — только обязанности. Прежде всего — обязанность служить для них подножным кормом», — отмечает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

По словам Анатолия Вассермана, для европейской цивилизации, и тем более для отпочковавшейся от нее англосаксонской цивилизации, такое отношение к другим является нормой.

Но российская цивилизация, подчеркивает аналитик в заключение, развивалась в другую сторону, и для нее все равны, кроме тех, кто хочет «съесть» Россию. Им Россия отбивает аппетит.