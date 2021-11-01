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Власти Петербурга не смогли перечислить полномочия нового спецпреда Григорьева

Власти Петербурга не смогли перечислить полномочия нового спецпреда Григорьева

Новый спецпредставитель губернатора Петербурга Владимир Григорьев приступил к несению службы. Ранее он возглавлял городской комитет по градостроительству и архитектуре . Полномочия назначенца до сих пор не ясны.

О вступлении Григорьева в должность объявила пресс-служба администрации Петербурга. Однако в своем заявлении Смольный ограничился его краткой биографией без каких-либо подробностей. Смольный также не дал ответа о том, чем будет заниматься Григорьев, когда в пресс-службу поступил запрос от редакции издания «Невские новости».

Сведений о полномочиях Григорьева городские власти предпочли не публиковать. Более того, по-прежнему неизвестно, каким образом чиновники на этой должности получают зарплату из казны Северной столицы. Считается, этот пост предназначен для тех, кто уже отслужил свое и ранее занимал должности глав комитетов или их заместителей.

Григорьев сначала руководил мастерской «Григорьев и партнеры», после чего возглавил комитет по градостроительству и архитектуре. Он занимал этот пост более шести лет. С уходом управленца на госслужбу, новое название получила и мастерская — «Проектная культура».

Эта организация работает со строительными компаниями и была замешена в крупном скандале с историческим памятником архитектуры. Именно «Проектная культура» участвовала в подготовке документов по реконструкции дома И.И. Басевича на Пушкарской улице.