Доля заболевших COVID-19 после вакцинации россиян не превышает 5%

Уровень заболеваемости коронавирусом после прохождения полного курса вакцинации в России не превышает 5%. Данные сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Федеральный штаб по заболеваемости, смертности и выздоровлению от коронавируса сообщил, что на 1 ноября процент коллективного иммунитета составил 46,8%. Это говорит о том, что более 50,96 миллионов человек прошли полную вакцинацию от COVID-19. Глава ведомства сообщила результаты эффективности прививки.

«В Российской Федерации (доля) заболевающих после полностью завершенной вакцинации (составляет) от 2% до 5%, не больше. Это очень хороший показатель для вакцины», — отметила Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что граждане, которые привились от коронавируса, практически не попадают в больницы и переносят заболевания в легкой форме. Около 0,25% россиян, которые переболели COVID-19, вновь заболевают.