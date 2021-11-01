Аппарат кабмина ужесточил антиковидные требования к участникам очных совещаний

Сотрудники аппарата Правительства РФ для участия в очных мероприятиях должны будут предоставить документы, подтверждающие иммунитет к коронавирусу или отсутствие инфекции.

Новые требования введены в аппарате правительства в русле мер, принимаемых для борьбы с COVID-19, отметила пресс-служба кабинета министров.

«Участникам необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание», — уточняется в сообщении.

Вакцину от коронавируса получили более 80% сотрудников аппарата кабмина, сказал пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков. По его словам, идентичный показатель привившихся зафиксирован в федеральных органах власти.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский обсудил с президентом России Владимиром Путиным меры борьбы с коронавирусом. Необходимо принять закон о включении вакцины против COVID-19 в календарь обязательных прививок, считает политик.