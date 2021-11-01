Баранец напомнил «брошенной НАТО» Франции о срыве контракта с РФ в 2015 году

Франция попалась в ту же политическую ловушку, что и Москва в 2015 году. Так военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с iReactor оценил несостоявшуюся сделку между Парижем с Австралией на поставку атомных подлодок стоимостью около $66 млрд.

Напомним, в сентябре Канберра отказалась от сотрудничества с Францией в пользу США и Великобритании. Страны решили построить корабли в рамках нового трехстороннего альянса AUKUS.

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Аналитик провел параллель с историей шестилетней давности, когда французы неожиданно сорвали поставку двух уже оплаченных вертолетоносцев класса «Мистраль» в Россию. Тогда это стало своеобразным протестом против возвращения Крыма в состав РФ.

Однако акт возмездия не удался, и Парижу пришлось не только вернуть деньги за корабли, но и выплатить Москве компенсацию в размере €950 млн. Также оказалось, что РФ в тот момент вовсе не нуждалась в «Мистралях», а просто совершила «политическое приобретение», поделился Баранец.

«Мы способны строить, и уже строим корабли такого типа. Купить «Мистрали» наши силы планировали в знак благодарности экс-президенту Франции Николя Саркози. Из-за него мы заказали большие десантные корабли. Адмиралы РФ до сих пор не понимают, для чего нам нужны были вертолетоносцы», — рассказал полковник в отставке.

А вот Франция, угодившая спустя годы в такую же ситуацию, рискует понести огромные потери. Так, во французском издании La Tribune ранее подсчитали, что верфи Naval Group, которая должна была строить подлодки для Австралии, потребуется несколько лет, чтобы оправиться от удара. Журналисты уже предсказали компании сокращение штата сотрудников и падение производственных мощностей.

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«Они поступили по-свински с нами и теперь получили на это американское свинство. Это пощечина Франции, и даже глава США Джо Байден признал, что США поступили нехорошо. Теперь между партнерами по НАТО скандал», — добавил Баранец.

Обозреватель «КП» призвал Москву больше не повторять ошибок прошлого и не доверять Франции, которая однажды уже зарекомендовала себя как ненадежный партнер.

Судьба же двух вертолетоносцев, которые в свое время успели обзавестись российскими названиями «Севастополь» и «Владивосток», сложилась вполне удачно, отмечает Баранец. Вот уже пять лет корабли верой и правдой служат египетскому флоту, правда, известны там под именами «Гамаль Абдель Насер» и «Анвар Садат».

В 2018-2019 годах «Мистрали» активно задействовали для борьбы с террористами на Синайском полуострове. А сейчас военные суда охраняют морские газовые месторождения.

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«После покупки "Мистралей" египтяне закупали у нас вертолеты. После этого "Мистрали" стали серьезно упакованы, и начали быть для своего морского пространства важным оружием. Приобретение усилило египетские военные силы. Ситуация в регионе непростая, ведь у многих соседних Египту стран в водных пространствах свои интересы. У Каира непростые международные отношения с ближним кругом государств, и он готов защищать свои позиции с моря», — подчеркнул военный.

На сегодняшний день на борту вертолетоносцев размещены вовсе не вертолеты, а зенитно-расчетные системы, приборы для связи и средства радиолокационной борьбы российского производства, которые были установлены на корабли во время их проектировки, но из-за срыва сделки сняты и отданы обратно РФ. После того, как Египет приобрел «Мистрали», Москва подарила технику Каиру в знак дружбы между странами.