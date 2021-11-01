Глава Федерации мигрантов выразил сомнения в целесообразности отказа от гастарбайтеров

Московские власти вряд ли реализуют собственный план по отказу от иностранной рабочей силы. Такое мнение высказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, передает NEWS.ru. Он полагает, что инициатива может остаться нереализованной.

Напряженная ситуация из-за массовых драк мигрантов и других резонансных преступлений создала запрос на уменьшение их числа в стране. Такое мнение озвучил эксперт в разговоре с журналистами. Он добавил, что этого может быть недостаточно для реальных перемен.

«Мне кажется, всё равно экономические методы на регулирование рынка у нас работают так, что вряд ли будет серьёзное сокращение. На данном этапе я не вижу этот законопроект как реальный», — рассуждает Коженов.

Приток трудовых мигрантов влечет за собой рост преступности. Об этом предупредили ранее в Совбезе Российской Федерации.