Защита по делу MH17 раскритиковала Нидерланды за сокрытие показаний свидетелей

Действия прокуратуры Нидерландов в плане оценки показаний свидетелей не внушают доверия. Об этом заявила адвокат Сабине тен Дуссхате, которая представляет интересы россиянина Олега Пулатова.

По ее словам, голландская сторона посчитала, что показания одного из свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе являются «нерелевантными».

«Как она может быть нерелевантной? Прокуратура прекрасно знает, что эта информация имеет отношение к делу и еще как», — задала неудобный для стороны обвинения вопрос правозащитник.

Она напомнила, что защита неоднократно требовала предоставить ей доступ к показаниям свидетелей, однако запросы не были удовлетворены. Неизвестно, какую еще информацию могла скрыть прокуратура, подчеркнула тен Дуссхате.

Слушания по делу MH17 возобновились в понедельник, 1 ноября. Ранее стало известно, что адвокаты по делу о крушении авиалайнера пожаловались на слежку со стороны неизвестных мужчин. Правозащитники родственников жертв катастрофы отметили, что наблюдение за ними началось после одного из слушаний в суде.