В Петербург доставлена новая партия вакцины «Спутник Лайт» в объеме 100 тысяч доз

Вацина «Спутник Лайт» в количестве 100 тысяч доз доставлена в Санкт-Петербург для дальнейшего использования.

Минздрав России советует использовать «Спутник Лайт» тем пациентам, которые уже переболели новой коронавирусной инфекцией пол года назад. Она также подходит для ревакцинации любым препаратом спустя шесть месяцев после прививки. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что вакцину отправят в больницы и прививочные пункты в ближайшие дни.

На данный момент полный цикл вакцинации в Санкт-Петербурге завершили 1 901 917 человек. По информации на 28 октября, вакцина «Спутник Лайт» на территории Петербурга заканчивается, ввиду высокой востребованности населением.