Ни рыбы, ни мяса. Дмитрий Медведев предрек миру продовольственный кризис

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев нашел, наконец, причину повсеместного подорожания продуктов. Растущие цены в супермаркетах объясняются мировым продовольственным кризисом, чье скорое наступление для лидера единоросов абсолютно «очевидно».

«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — посетовал Медведев.

Финансовый спад, по словам бывшего российского президента, «ужал» ведущие мировые экономики. Великобритания, к примеру, потеряла почти 10% от ежегодного денежного оборота, Франция – 8%, Германия – 5%. Ссылаясь на данные Всемирного банка (The World Bank), Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты» предрек кризисные потери до 3,6% в среднем по всему миру.

vk.com / Дмитрий Медведев

«Гнет для цен»

Будто в подтверждение слов зампредседателя Совбеза, аналитики спрогнозировали ускорение инфляции в России до 8%. Для сравнения, в июне этого года она составляла 6,5%, однако теперь стремительно несется вверх из-за роста цен на сырьевые товары и скудного мирового урожая. Введенные властями РФ «ковикулы» с 30 октября по 7 ноября тоже окажут «проинфляционное влияние», считают эксперты.

В зоне риска – самые базовые и продаваемые в России продукты (сахар, масло, курица). Вдобавок старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков ожидает в ноябре роста цен на овощи, фрукты и «изделия из зерна». Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос о подорожании продуктов, сослался на внешние рынки и «посткризисную волатильность».

«Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнет для цен», — предупредил пресс-секретарь президента РФ.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

С начала 2021 года продукты в России подорожали в среднем почти на 10%. Одни только помидоры за сентябрь подскочили в цене на 25%, огурцы – на 17%. «Помидорный кризис» ощутили и в The Kraft Heinz Company — одном из крупнейших продовольственных концернов в мире (самая известная продукция – кетчуп Heinz). Гендиректор Мигель Патрисио в начале октября призвал население планеты «смириться» с ростом цен.

«Потребителям нужно смириться с высокими ценами на продовольствие, учитывая, что мировое население растет, а количество земли, на которой можно выращивать продукты питания, не увеличивается. <…> Будь то кукуруза, сахар, кофе, соевые бобы, пальмовое масло, что бы вы не назвали, все эти основные продовольственные товары растут [в цене]», — подчеркнул Патрисио.

Невские Новости / Степан Яцко

Стратегические запасы

Чтобы противостоять продовольственному кризису, Дмитрий Медведев предлагает заняться «эффективной политикой», поставить во главу угла восстановление экономики и сдерживание цен. Сделать это в эпоху рыночных отношений, когда на первое место ставится прибыль, будет не так просто, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Впрочем, от формулировки «продовольственный кризис» эксперт посоветовал отказаться. До полноценного дефицита и пустых полок миру еще далеко, уверен Беляев. Сельское хозяйство, хоть и сбавляет темпы на фоне пандемии, все еще остается главным источником провизии почти для каждой страны мира. Вопрос только в грамотном распределении продовольственных ресурсов.

«Приведу всего один аргумент: до одной трети производимой в мире сельскохозяйственной продукции не используется или уходит в утиль, — рассказал экономист. — Это очень большой резерв. Просто представьте, что треть продукции, которая производится тяжелым крестьянским трудом, просто уходит в никуда. Причин много. К примеру, сроки хранения этих товаров, вывод их с рынка или невозможность их реализации в менее развитых странах».

Такие продовольственные издержки обеспечивают значительную отсрочку наступлению полноценного кризиса. Единственной угрозой отрасли продолжает оставаться климат, но и здесь прогресс не стоит на месте. Цифровизация экономики, сторонником которой является нынешний премьер-министр Михаил Мишустин, помогает распределять продукцию, подвел итог Михаил Беляев.

Пресс-служба правительства Калининградской области /

Большая часть нуждающихся в продовольствии стран находится на Африканском континенте. Демократическая Республика Конго, Нигерия, Южный Судан и Эфиопия пока являются рекордсменами по уровню голодающего населения. Общее число людей, испытывающих нехватку продовольствия по всему миру, составляет 270 миллионов человек.

При этом в некоторых странах власти уже советуют жителям «затянуть пояса» как минимум до 2025 года.