Читатели Daily Mail сравнили наряд Брижит Макрон на G20 с занавесками

Наряд жены президента Франции Брижит Макрон на саммите «Большой двадцатки» (G20) вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Читатели Daily Mail стали спорить о достоинствах и недостатках ее внешности.

Супруга французского лидера появилась на мероприятии в черной плиссированной юбке длины миди и синей шелковой блузке с карманами. Также Брижит надела лакированные туфли, а из аксессуаров взяла сумку и очки.

Наряд спровоцировал споры в Сети. Многие раскритиковали вкус первой леди Франции и посоветовали ей нанять стилиста.

«Наймите ей нормального стилиста», — негодуют юзеры.

Пользователи Сети заметили, что Брижит выглядит плохо, и назвали ее «старушкой на выезде». Один из комментаторов и вовсе сравнил одежду супруги Макрона с занавесками.

«Моя жена покупает занавески, которые выглядят лучше», — написали в Сети.

Другие комментаторы восхитились видом женщины. По их мнению, Брижит Макрон всегда выглядит очень элегантно и не скучно, шикарно одевается и радует своей внешностью.

Ранее бразильский министр Паулу Гедес извинился за шутку о внешности жены президента Франции. Он назвал Брижит некрасивой, но после критики принес свои извинения, передавал телеканал «360».