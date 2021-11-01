Песков напомнил Байдену об активном участии России в дискуссиях G20 по климату

Российская сторона принимала активное участие в дискуссиях по климату в рамках саммита «Большой двадцатки». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал недавнее высказывание президента США Джо Байдена. Американский лидер после саммита G20 выразил разочарование в связи с позицией Москвы, Пекина и Эр-Рияда по борьбе с глобальным потеплением.

«Я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе "двадцатки"», — сказал Песков во время беседы с журналистами.

Саммит «Большой двадцатки» проходил в Риме с 30 по 31 октября. Путин принимал участие в каждом дне мероприятия в режиме видеоконференции.