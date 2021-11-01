Сивков объяснил, как ополчение Донбасса может справиться с турецкими Bayraktar

Обе стороны конфликта в Донбассе не обладают ни силами, ни средствами для ведения полноценной воздушной войны. И появление отдельных беспилотников не означает начало воздушного наступления.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал военный эксперт Константин Сивков, комментируя призыв турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу не ассоциировать купленные Киевом у Анкары беспилотники Bayraktar с Турцией.

К тому же, отметил эксперт, с технической стороны «Байрактары» не представляют собой ничего особенного. Главная особенность этих беспилотников заключается в возможности подниматься на высоту до 8,5 тысяч метров

«Да, эти турецкие аппараты могут применять противотанковые ракеты и бомбы, но с очень маленькой боевой частью. Вся полезная нагрузка этого беспилотника — 150 килограммов. Если у него на борту есть электроника, то для вооружения остается совсем мало места», — объяснил Сивков.

Также он отметил, что турецкий беспилотник развивает скорость до 200 километров в час, а поле зрение его оператора сильно ограничено. Поэтому эти аппараты можно сравнить лишь с самолетами Первой мировой войны, а уже с самолетами времен Второй мировой они не идут ни в какое сравнение.

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Тем более «Байрактары» проигрывают современным российским беспилотникам аналогичного класса. Например, «Орион», который весит тонну, может нести нагрузку в 250 килограммов, а его предельная скорость выше, чем у «Байрактара» при такой же продолжительности полета. К тому же Россия при создании БПЛА в отличие от Турции использует двигатели и электронное оборудование собственного производства, напомнил Сивков.

Однако, по его словам, российские дроны пока не были использованы в боевой обстановке, в то время как украинские вооруженные силы уже применили турецкие аппараты, которые могут подниматься на высоту в семь-восемь километров. И ополченцы Донбасса не имеют оружия, способного эффективно доставать беспилотники, летающие на такой высоте.

«[Установка малокалиберной зенитной артиллерии] «Шилка» достает на высоте в два с половиной километра, что явно недостаточно. Сбить аппарат на такой высоте может даже 85-миллиметровое орудие образца 1939 года 52-К, оно как раз для такой маломаневренной, низкоскоростной цели. Но это оружие уже давно снято с вооружения и его нет у ополченцев», — рассказал Сивков.

Но, добавил эксперт, у ополченцев есть доставшиеся им в качестве трофеев зенитно-ракетные комплексы «Оса-М», которые можно эффективно применять против летающих на большой высоте БПЛА. Также против «Байрактаров» можно было бы использовать ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», «Тор», и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Предприятия ДНР, напомнил Сивков, производят достаточно современные и работоспособные средства в этой области, например, станции РЭБ «Тритон-М», которых на вооружении защитников Донбасса уде есть 2-3 штуки.

«Эта станция может подавить канал связи БПЛА с оператором управления, после чего БПЛА будет нейтрализован. Так что у ополченцев есть чем бороться с «Байрактарами». Немного, но есть. Так ведь и этих БПЛА на Украине также немного — порядка 6–10 единиц», — подчеркнул эксперт.

В заключение эксперт объяснил, что задача беспилотных летательных аппаратов заключается в том, чтобы при авиационном ударе обеспечить прорыв противовоздушной обороны противника, приняв на себя основной удар и снизив потери пилотируемой авиации. И, судя по тому, что год назад во время армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе из 60 имевшихся у Баку беспилотников разных типов 47 (в том числе много «Байрактаров») были сбиты, убежденность в том, что турецкие БПЛА представляют собой грозное оружие, является результатом успешной рекламной кампании, а не реальным боевым результатом.