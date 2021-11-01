Глава МИД Японии Мотэги возглавит правящую Либерально-демократическую партию

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги займет пост председателя правящей в стране Либерально-демократической партии. Предложение о смене должности политик получил от премьер-министра страны Фумио Кисиды.

Подробности нового назначения Мотэги сообщил в ходе встречи с представителями прессы по итогам разговора с главой японского кабмина. Поводом для назначения главы дипломатического ведомства стал проигрыш по одномандатному округу на последних выборах генсека партии Акиры Амари. Как отметил Мотэги, главная его задача в новой должности — заручиться доверием народа, чтобы эффективно провести реформу ЛДПЯ и наладить борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

«Мы продвигаем меры против коронавируса и реформу в партии, важно заручиться доверием народа», — заявил политик журналистам агентства Kyodo.

Прежний председатель ЛДПЯ, Фумио Кисида, покинул должность в связи с избранием на пост премьер-министра. Сам Кисида ранее также занимал пост министра иностранных дел Японии.