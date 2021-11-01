«Красный» Хэллоуин. Как украинцы пытались найти «Зеленого клоуна» перед офисом президента

Центральную улицу Киева заполонили главные кошмары украинцев: тарифы ЖКХ, война в Донбассе, продажа земли и медицинская реформа.

Точнее, перед Офисом президента собрались горожане с устрашающими плакатами и устроили репетицию «спектакля» с названием «Страшная платежка», отсылающего к повести Николая Гоголя («Страшная месть»). Так украинские активисты движения «Красные» творчески подошли к выражению гражданской позиции.

Prt Scr facebook.com / Володимир Чемерис

Одним из организаторов протестного представления стал украинский правозащитник Владимир Чемерис. Он объяснил, что оригинальная форма акции обусловлена тем, что наступил Хэллоуин.

«Праздник этот не наш, конечно. Но Хэллоуин — это тогда, когда вылазит вся нечистая сила. Она вылазит не только в Соединенных Штатах, она вылазит и у нас тут, на Украине», — сказал активист.

Правозащитник иронично отметил, что в свое время Гоголь гениально описал нечисть, а теперь сами «Красные» через искусство попытались выяснить, кто же на Украине «упырь, вурдалак, ведьма».

«Кто у нас на Украине Пацюк, и, главное, кто у нас на Украине Зеленый Клоун», — иронично продолжил Чемерис.

Prt Scr facebook.com / Володимир Чемерис

По мнению политика, «актерской труппе» удалось найти ответы и определить, где же затаилась главная нечисть Украины. Оказалось, что в роли «упыря» в страну явилась медреформа, а «вурдалак» олицетворяет войну. «Зеленого Клоуна» активисты тоже рассекретили, дружно указав на здание офиса президента.

Главным итогом протестно-творческой инициативы, по словам Чемериса, стало понимание, как действовать простым украинцам. Правозащитник уверен, что для спасения от «нечистой силы» людям не потребуется чертить белый круг на манер Хомы Брута, нужно только объединиться и «выгнать» всех демонов «со своей земли».

Однако пока люди ищут нечисть по стране, ситуация на Украине развивается скорее «по Достоевскому» — пессимистично. Например, эксперты сходятся во мнении, что благодаря политике Владимира Зеленского Украина оказалась на пороге банкротства.