Участники расистской акции прошли по центру Киева в костюмах ку-клукс-клана

Акция расистов прошла в центре Киева 31 октября. Люди в костюмах членов ку-клукс-клана несли плакаты с провокационными надписями.

По данным украинских СМИ, после шествия участники акции сделали несколько фотографий на Крещатике. На их баннерах было написано: «ККК вернулся», «Да, мы расисты» и «White Power» («Белое могущество»).

Ранее расистский скандал разгорелся в августе в Киеве. Неизвестные подошли к украинскому олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе и депутату Верховной рады Жану Беленюку и стали оскорблять его из-за темного цвета кожи. По данному факту возбудили уголовное дело.