Около десяти подвидов дельта-штамма выявлено на территории России

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в России выявлено около десяти подвидом дельта-штамма коронавируса.

Эпидемиолог отметил, что в России, как и в мире, доминирует базовый вариант «Дельта». Всего выявлено около 40 сублиний. Такие данные директор Центра озвучил на научно-практическом конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах РФ»

«Мы видим еще до 10 сублиний, которые в той или иной степени встречаются на территории различных субъектов и федеральных округах в последние месяцы», — пояснил Акимкин.

Индийский вариант коронавируса штамм В.1.617.2 обнаружили в 2020 году. Всемирная организация здравоохранения установила, что дельта-штамм отличается высокой заражаемостью и повышенной нагрузкой на организм человека.