На Украине электричество за сутки подорожало на 26% из-за нехватки угля

На Украине существенно возросли цены на электричество. По состоянию на 1 ноября средневзвешенная стоимость сырья на рынке на сутки вперед увеличилась на 25,7% по сравнению с 31 октября, составив 3491,75 гривны/МВт-ч (примерно 9,4 тыс. руб.). Об этом свидетельствуют данные госпредприятия «Оператор рынка».

Это произошло после того, как Россия и Белоруссия остановили поставки угля Киеву. В Минэкономразвития РФ заверили, что такое решение обусловлено растущими потребностями внутри самого государства. Более того, в ведомстве подчеркнули, что в ноябре украинской стороне будет продано более половины всего объема сырья, получаемого страной.

«В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — цитируют Минэкономразвития РИА Новости.

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В ведомстве добавили, что, несмотря на политическую обстановку, Москва оставалась основным экспортером угля на украинские предприятия. Причем доля российских поставщиков за последние годы увеличилась до 68%, а объем продаж угля — до 10,3 млн.

30 октября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус подтвердил, что Украина не ждет возобновления поставок электроэнергии из России и Белоруссии с 1 ноября. Он уточнил, что решение касается только сырья, используемого для нужд энергетики.

По словам первого замминистра энергетики Украины Юрия Власенко, компенсировать недостающие объемы угля планируется за счет поставок из Польши, Казахстана и ЮАР — контракты с поставщиками уже заключены. Также украинские власти ведут переговоры с США.