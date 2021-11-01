Председатель Фроловской гордумы Мелишников умер из-за COVID-19

В Волгоградской области от последствий коронавируса ушел из жизни председатель местной городской думы Василий Мелишников. Ему было 66 лет.

Мелишников возглавлял Фроловскую городскую думу с осени 2019 года. Также он был начальником цеха Арчединского участка ЗАО «Нижневолжское УТТ». Помимо этого в сентябре 2015 года Василию Мелишникова было присвоено звание «Почетный гражданин городского округа город Фролово». В минувшем месяце депутат и его супруга заболели коронавирусом, в результате которого у Василия Мелишникова обострились хронические заболевания. Он умер накануне, 31 октября. Местные жители выражают свои соболезнования в социальных сетях.

Ранее стало известно об уходе из жизни диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игоря Кириллова. Более 20 лет он был ведущим программы «Время».