Слова Мурашко об использовании «Спутника Лайт» объяснили в Кремле

Сообщение о применении «Спутника Лайт» только для ревакцинации вырвано из контекста. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Слова министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что «Спутник Лайт» можно использовать только для ревакцинации, вырваны из контекста. Препарат можно применять и для основной вакцинации, объяснил официальный представитель Кремля.

Российские препараты от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» показали высокий уровень эффективности. Разработанные в РФ вакцины по этому параметру опережают зарубежные аналоги, передает телеканал «360».