Норкин назвал шок-контентом высказывание политолога Вакарова о встрече Путина и Зеленского

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин рассмешил зрителей очередной шуткой. Его вдохновила неловкая фраза киевского политолога Василя Вакарова о перспективах саммита Россия — Украина.

Участники выпуска программы в студии телеканала НТВ обменялись мнениями о ситуации в отношениях Москвы и Киева. Они также оценили вероятность проведения встречи президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

В ходе эфира Василь Вакаров проанализировал обстановку в мире и предположил, что переговоры на высшем уровне состоятся. Однако, если Зеленский во время беседы с российским лидером поднимет темы Донбасса и Крыма, его слова будут восприняты в штыки.

«Вот если вы Зеленский, а я Путин. Если вы будете говорить: Крым, Донбасс и так далее, то я как Путин говорю: на… на… на… На этом разговор заканчивается, спасибо, до свидания», — объяснил эксперт.

Андрей Норкин не оставил без внимания высказывание политолога. Телеведущий придумал смелую шутку, развеселившую гостей и зрителей передачи.

«Вот этот кусочек вырежьте и в соцсети закиньте. Шок-контент: украинский политолог послал своего президента на», — сыронизировал Норкин.

Ведущий ранее опроверг утверждение американского журналиста Майкла Бома о «страхе» русских шутить про власть. В качестве доказательства Норкин рассказал собеседнику анекдот про Путина и холодец.