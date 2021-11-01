Политолог Сатановский предрек пугающий финал существования ООН

Выступление генерального секретаря ООН Атониу Гутерреша на саммите G20 по климату указывает на глубочайший кризис системы международных отношений, считает политолог Евгений Сатановский.

Эксперт высмеял выступление политика, который пожаловался, что лидеры стран уделяют мало внимания климатическим изменениям. Гутерреша также удручает тот факт, что у государств разные подходы и взгляды на экологическую повестку. Выступление генсека наглядно показало, насколько сильно дискредитирован наднациональный орган.

«То ли он окончательно на климатической теме сбрендил, что в общем, неудивительно, учитывая тот напор, с которым вся мафия, в том числе ООНовская, которая продвижением тезиса о том, что грядет катастрофа, которую роду людскому пережить не суждено, и если рост температуры на им остановить не удастся, то... Далее прогнозы разнятся в деталях, но в целом — ужасней ужасного. То ли ему и так несладко было, а тут еще G20 надежд не оправдал. Прорвало мужика. Ну, должность у него такая», — написал политолог в Telegram-канале.

Евгений Сатановский после заявления генсека сделал неутешительный прогноз о будущем ООН. Он считает, что международная организация Гутерреша лишена собственной позиции по многим ключевым вопросам, поэтому она мечется между разными центрами силы. Пугающий финал существования организации становится все ближе при каждом новом генеральном секретаре, заключил эксперт.

Как стало известно ранее, генсек ООН покинул саммит G20 в Риме с «несбывшимися надеждами». По словам политика, его ожидания еще «не похоронены».