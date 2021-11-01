Депутат Госдумы Майданов предложил легализовать в России понятие «детский труд»

Инициативу усовершенствования процедуры трудоустройства и защиты прав несовершеннолетних выдвинул певец, депутат Государственной Думы VIII созыва Денис Майданов.

Политик предложил узаконить понятие «детский труд» на территории страны. Дело в том, что некоторые жители России уже будучи школьниками готовы работать. Например, курьерами, подсобными рабочими, убежден Майданов.

«Спрос на работу со стороны подростков сильно вырос в период пандемии, когда благосостояние многих семей упало», — подчеркнул депутат Госдумы VIII созыва в ходе беседы с «Парламентской газетой».

Так, подрастающее поколение 14-18 лет сможет оказывать финансовую поддержку своим родственникам или самостоятельно обеспечить свой досуг. Например, пойти в кинотеатр, купить мороженое. Однако трудоустройство обязательно должно быть безопасным и учитывать все права ребенка.