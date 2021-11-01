Сергей Лавров назвал истерикой слова ЕС о причастности Москвы и Минска к кризису с беженцами

Заявления Евросоюза о связи Москвы и Минска с приграничным кризисом с беженцами говорят о беспомощности коалиции. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат назвал истерикой слова международной организации о причастности РФ и Белоруссии к миграционным событиям. По его мнению, серьезные политики не делают таких заявлений.

«Это показывает, что они уже в ситуации, когда понимают свою беспомощность, в том числе международно-правовую, и срываются на истерику», — поясняется в комментарии министра.

Ранее в Евросоюзе сообщили о готовности ввести антибелорусские санкции из-за кризиса на границах Литвы и Польши. Эти меры могут коснуться авиаперелетов, процитировали Брюссель на телеканале «360».