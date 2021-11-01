Читатели Hokkaido Shimbun посоветовали Японии забыть о Курильских островах

Японцы уверены, что Токио никогда не получит Южные Курилы. Об этом написали читатели издания Hokkaido Shimbun.

Комментаторы жестко высказались о политике своего правительства в отношении России по вопросам Курильского архипелага. Они признали, что РФ проводит хитрую и умную политику в вопросе своих территорий, поэтому Москва никогда не отдаст острова.

Пользователи обратили внимание, что в политических кругах и среди журналистов тема Курил поднимается все реже.

«Ну, вот вам и решение "гения дипломатии" бывшего премьера Синдзо Абэ! Как и говорит народ: "Просто забыть об этой территориальной проблеме"! Как будто ее и нет. Просто о ней не упоминать. Вот это мудро! Вот это политика!» — написал с иронией читатель now.

Японцы констатировали, что им не видать островов, как своих ушей. Небывалые траты из японского бюджета якобы на возвращение Курил ушли в небытие, уверены читатели.

«Не понимаю этой "мудрой политики" наших правителей. Северные острова как были российскими, так российскими и остались. Только куда-то якобы на экономическое сотрудничество с Россией ушло два миллиарда долларов», — подчеркнул юзер kai.

Южные Курилы стали частью России по итогам Второй мировой войны. Москва и Токио так и не заключили мирный договор, главным препятствием для этого являются острова, на которые претендует Япония. РФ не раз подчеркивала, что не подвергает сомнению свой суверенитет над ними, информирует телеканал «360».