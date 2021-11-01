Пользователи Twitter раскритиковали Байдена из-за «каравана машин» на саммите по климату

Количество автомобилей, сопровождавших президента США Джо Байдена на саммит «Большой двадцатки» в Риме, возмутило пользователей Twitter. Они сочли поведение американского лидера настоящим лицемерием.

Комментаторы раскритиковали главу Белого дома после того, как он прибыл на встречу G20 в сопровождении десятков автомобилей. В Сети раскрыли истинное отношение Соединенных Штатов к климатическим проблемам в мире.

По словам пользователей Twitter, ключевая тема саммита — проблема изменения климата — совершенно не волнует Байдена. На это указывает число машин, которые приехали вместе с американским лидером.

«Что еще может пойти не так на саммите по изменению климата, если президент США притащил свиту из 85 машин?» — задался вопросом один из интернет-пользователей.

«Все те, кто поддерживают Байдена, вы что, не видите этого лицемерия? Он притащил караван автомобилей на саммит, посвященный глобальному потеплению!» — возмутился другой комментатор.

Шестнадцатая встреча Группы двадцати прошла 30 и 31 октября в Риме. Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите в дистанционном формате. В ходе выступления российский лидер призвал страны-участницы поддержать проекты по сохранению лесов в России и Латинской Америке, передает телеканал "360".