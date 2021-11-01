Собянин сообщил о госпитализации десяти тысяч москвичей с COVID-19 за последнюю неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последнюю неделю в клиники города госпитализировано около десяти тысяч горожан с тяжелой формой COVID-19.

Ситуация с распространением инфекции в мегаполисе остается непростой, отметил столичный градоначальник.

«В Москве, к сожалению, ситуация остается непростой. За последнюю неделю только госпитализированы около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии. Динамика заболеваний несколько снизилась, но все равно ситуация остается сложной», — сообщил Собянин.

За прошедшие сутки в Москве выявили 7103 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всего за весь период пандемии в столице выявлено 1 824 494 случаев инфицирования, скончалось 31 438 человек, данные опубликованы на официальном сайте мэра и правительства Москвы.