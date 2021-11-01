В КПРФ проверяют инцидент с депутатом Рашкиным на уровне контрольной комиссии

Геннадий Зюганов сообщил, что в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина организована внутрипартийная проверка. Только после ее окончания коммунисты смогут прокомментировать инцидент.

По словам лидера КПРФ, изучением ситуации займется глава комиссии по борьбе с политическими репрессиями Юрий Синельщиков. Он рассмотрит законность этого дела.

«Что касается партийной линии, у нас в ЦК партии есть контрольная комиссия, ее возглавляет Николай Иванов. Ему поручено изучить это с точки зрения партии. После того как они изучат, они доложат руководству партии — и тогда прокомментируем», — отметил Зюганов.

Напомним, Валерий Рашкин был задержан на территории охотничьего хозяйства Саратовской области. В багажнике его автомобиля была обнаружена разделанная туша лося. Депутат заявил, что нашел животное уже мертвым.