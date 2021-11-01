Издание «Провинция.ру» стало новым партнером Медиагруппы «Патриот»

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о сотрудничестве с российским информационным порталом «Провинция.ру», в который входят 26 региональных сайтов.

Издательский дом «Провинция», в который входит портал «Провинция.ру», представляет собой сеть еженедельных региональных газет для всей семьи. Он объединяет 26 сайтов, которые ежедневно публикуют как местные новости, так и события мирового масштаба.

«Сегодня мы с радостью объявляем о начале сотрудничества с нашим новым партнером, изданием "Провинция.ру", которое занимается освещением не только федеральной повестки, но также рассказывает о жизни наших сограждан, об их успехах и проблемах», — сообщил Столярчук на сайте Медиагруппы «Патриот».

Главный редактор российского информационного портала «Провинция.ру» Юлия Бурганова надеется, что сотрудничество с Медиагруппой «Патриот» окажется плодотворным для обоюдного развития.