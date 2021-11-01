Гонщик Сергей Агафонов умер в Благовещенске после тяжелой болезни

Известный амурский автогонщик, организатор шоу «Февральская карусель» Сергей Агафонов скончался в ночь на 1 ноября.

Известный гонщик по бездорожью Сергей Агафонов скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщили его друзья в Instagram.

Помимо участия в гонках, Агафонов занимался реставрацией архитектурных памятников по всему Приамурью, а также был организатором экспедиций к местам крушения самолетов. Близкие отметили, что Агафонов всегда стремился оставить след в истории. Прощание с ним пройдет в грядущую среду, 3 ноября.