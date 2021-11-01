Поклонская исключила возможность своей дальнейшей карьеры в качестве прокурора

Российский посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская не жалеет о решении отказаться баллотироваться в депутаты Государственной думы нового созыва. Об этом она сообщила в интервью журналистам.

Политик в конце мая заявила об отказе участвовать в парламентских выборах в связи с новой работой. В середине октября президент РФ Владимир Путин принял решение об ее назначении на должность посла в Кабо-Верде.

«Абсолютно не жалею. Сейчас готовлюсь к переезду в страну пребывания и решаю некоторые формальности», — сказала Поклонская.

Дипломат подчеркнула, что сейчас она не планирует связывать свое будущее с прокурорской карьерой, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, Поклонская заявила о готовности работать послом вдали от России. Она собирается переехать в Кабо-Верде к середине ноября.