Лишенные статуса стратегического инвестора компании не спешат отказываться от привилегий

Несколько компаний в июле 2021 года были лишены Смольным статуса стратегического инвестора. Однако организации, от партнерства с которыми власти отказались, до сих пор не прекратили пользоваться привилегиями от города. Об этом пишут «Невские новости».

Такие «стойкие» предприниматели работают в инвестиционном товариществе, включающем шесть компаний, связанных с братьями Михаилом и Борисом Зингаревичами. В частности, речь идет о ООО «Новый век», ООО «Новые территории девелопмент», ООО «Управляющая компания Аурум Менеджмент», ООО «Вечная крепость», ООО «Стайл-Строй» и ООО «Плаза Лотос Групп».

По мнению УФАС, перечисленные компании получили статус стратегического инвестора незаконно. Следует отметить, что такое положение предполагает получение в аренду городских земель без проведения торгов и по уменьшенной до 1,5% от кадастровой стоимости ставке. Кроме того, стратегический партнер может выкупить участок по заниженной цене.

Указанными преференциями с позволения городских властей продолжают пользоваться компании, уже лишенные статуса стратегического партнера. Однако в данном случае передача земель Петербурга без торгов неправомерна, и сделка считается недействительной с момента ее заключения. И тот факт, что Смольный не запретил организациям пользоваться привилегиями, является нарушением прав неограниченного круга лиц.