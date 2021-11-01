В Кремле назвали важной встречу Лаврова и Байдена на полях саммита G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите «Большой двадцатки» обсудил контакты Москвы и Вашингтона с президентом США Джо Байденом. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Они поговорили о перспективе встречи президента РФ Владимира Путина с главой США Джо Байденом. Песков подчеркнул, что переговоры были очень важны.

«Действительно, министр Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом Байденом, это важно. Было продолжено обсуждение того ранее достигнутого понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Россия готова продолжать диалог с США в вопросах кибербезопасности. Договоренности в этой сфере были достигнуты во время женевского саммита летом 2021 года.